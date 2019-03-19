«الشورى» يناقش إضافة مادة جديدة لنظام حماية الطفل

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) Abowajan @ يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم حزمة من المواضيع المهمة، منها وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن الآراء حول هيئة يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم حزمة من المواضيع المهمة، منها وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن الآراء حول هيئة الرياضة وملحوظات أعضاء لجنة التعليم في اللائحة التنظيمية لمشروع جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، إلى جانب تقرير لجنة المياه والزراعة في تقرير هيئة الأرصاد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية في مقترح إضافة مادة جديدة على نظام حماية الطفل، وتعديل المادة الـ24 من ذات النظام المقدم من الدكتورة نورة المساعد والدكتورة موضي الخلف والدكتور فيصل آل فاضل. ويبحث المجلس تقرير وزارة العدل وتقارير حول مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين وآخر للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ومن الموضوعات أيضا تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق، ومناقشة وجهات نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء في اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وآراء لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن نظام الامتياز التجاري، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن تقرير مكتبة الملك فهد الوطنية. ومن الموضوعات أيضا تقرير اللجنة الخاصة في شأن اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري.



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