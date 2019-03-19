شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف «المعلومات الوطني»: رؤية طموحة لخدمات ذكية مستدامة وآمنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، أن المركز يطمح في المستقبل القريب وفق توجيهات القيادة الحكيمة، إلى رؤية طموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، على المستوى الوطني خدمةً للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأطلع الشدي وفدا من الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة الأمين العام للهيئة محمد العذل، الذي زار المركز أمس، على الدور التقني الوطني، وعروض مرئية لعددٍ من خدمات مركز المعلومات الوطني التقنية، كمركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية، ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية وآلية طباعتها وشحنها وإرسالها، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات آنية وفورية في مجالات عدة أمنية واقتصادية وتنموية، إضافة إلى عرض عن منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني. وعبر الوفد في ختام الزيارة عن سعادتهم بما شاهدوه من تطور في المركز، مشيدين بالجهود التقنية العالية لمركز المعلومات الوطني التي زادتهم فخراً كمواطنين. يذكر أن مركز المعلومات الوطني بدأ مطلع العام الحالي برنامجاً خاصا لدعوة مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية للاطلاع عن قرب على الخدمات التقنية التي يقدمها المركز لتعزيز وتوطيد علاقة الشراكة الإستراتيجية بين المركز والجهات الحكومية الأخرى.