شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في نيوزيلندا تتسلم جثمان الشهيد الحربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة) كشف الدكتور فراس الحربي ابن الشهيد محسن لـ«الخليج 365» أن السفارة السعودية في ويلنغتون تسلمت ظهر أمس جثمان والده، الذي استشهد في الاعتداء الإرهابي بمدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا، مبيناً أنه بالتواصل مع السفارة هناك أكدوا له بأنه تجري حالياً الترتيبات مع الأجهزة المعنية في المطار لترحيل الجثمان إلى المدينة المنورة، فيما لم يحدد موعد إقلاع الرحلة التي تقل الجثمان إلى الآن، وقد ثمن فراس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على المتابعة المستمرة لإجراءات نقل جثمان الشهيد إلى المدينة المنورة. كما ثمن جهود وزارة الخارجية وأعضاء السفارة السعودية في نيوزيلندا وعلى رأسهم السفير على متابعة حالة والده منذ إصابته في العمل الإرهابي وحتى التجهيز لترحيل جثمانه.

كشف الدكتور فراس الحربي ابن الشهيد محسن لـ«الخليج 365» أن السفارة السعودية في ويلنغتون تسلمت ظهر أمس جثمان والده، الذي استشهد في الاعتداء الإرهابي بمدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا، مبيناً أنه بالتواصل مع السفارة هناك أكدوا له بأنه تجري حالياً الترتيبات مع الأجهزة المعنية في المطار لترحيل الجثمان إلى المدينة المنورة، فيما لم يحدد موعد إقلاع الرحلة التي تقل الجثمان إلى الآن، وقد ثمن فراس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على المتابعة المستمرة لإجراءات نقل جثمان الشهيد إلى المدينة المنورة. كما ثمن جهود وزارة الخارجية وأعضاء السفارة السعودية في نيوزيلندا وعلى رأسهم السفير على متابعة حالة والده منذ إصابته في العمل الإرهابي وحتى التجهيز لترحيل جثمانه.

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