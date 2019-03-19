وزراء «العدل» و«الداخلية» العرب يبحثون تحديث قانون مكافحة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) بدأت أمس (الإثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث «القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب»، بحضور مدير الإدارة القانونية بالجامعة العربية الوزير ياسر عبدالمنعم. بدأت أمس (الإثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث «القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب»، بحضور مدير الإدارة القانونية بالجامعة العربية الوزير ياسر عبدالمنعم. ويهدف الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، إلى مراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب، بمراجعة هذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء. ويأتي القانون في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية. ويتضمن القانون مجموعة من المواد التي تتعلق بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، لتعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي لمكافحة الإرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية.



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