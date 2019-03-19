شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء «ضمان الوكيل الخارجي».. ولا شروط لبلاغ متخلفي العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

وافق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن على إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي والاكتفاء بالتمديد حتى نهاية الموسم الحالي وقبول بلاغات الهروب خلال 24 ساعة دون شرط إحضار صورة من جواز المعتمر المتخلف خلال المرحلة الحالية لنهاية الموسم الحالي.

وقال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي: انطلقت أعمال اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة في اللجنة الخماسية المشتركة برئاسة وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن وحضور نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح المشاط ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان وأعضاء من الوزارة، إذ بدأ انطلاق اللجنة لدراسة كافة المعوقات واستمرار انعقاد اللجنة للوصول إلى كافة حلول المعوقات التي يواجهها القطاع، وذلك لدعم كامل من وزير الحج في دعم القطاع في ما يضمن النهوض بمسؤولياته واستمرارية القطاع وتحقيق حلول لكل ما يعيق عمل القطاع.

وطالب بادي كافة القطاع بأن تتجاوب مع متطلبات المرحلة القادمة بما يتوافق مع الأنظمة في تحقيق الرؤية 2030 مع العلم أن اللجنة لن تألو جهداً في تذليل كافة الصعوبات، لاسيما أن الوزارة شكلت لجنة على مستوى رفيع وعال من مسؤولي الوزارة مع أعضاء من اللجنة الوطنية للنهوض بأعمال الشركات وضمان استمراريتها في العمل.

ورفعت اللجنة ممثلة في رئيسها مروان شعبان وكافة الأعضاء آيات الشكر والامتنان له على دعمه المطلق للجنة والقطاع بأكمله.