اخبار السعوديه

القتل لتور خان وقل رحمان مهربَي المخدرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القتل لتور خان وقل رحمان مهربَي المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذ في جدة أمس (الإثنين) حكم القتل تعزيراً في اثنين من مهربي المخدرات. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه تم القبض على الباكستاني تور خان خوشال خان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني أمس.

وفي بيان آخر أوضحت الداخلية عن ضبط الباكستاني قل رحمان سيفور رحمان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وتم تنفيذ حُكم القتل بمحافظة جدة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القتل لتور خان وقل رحمان مهربَي المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى