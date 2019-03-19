شكرا لقرائتكم خبر عن القتل لتور خان وقل رحمان مهربَي المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذ في جدة أمس (الإثنين) حكم القتل تعزيراً في اثنين من مهربي المخدرات. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه تم القبض على الباكستاني تور خان خوشال خان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني أمس.

وفي بيان آخر أوضحت الداخلية عن ضبط الباكستاني قل رحمان سيفور رحمان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وتم تنفيذ حُكم القتل بمحافظة جدة.