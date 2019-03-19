شكرا لقرائتكم خبر عن «باركود» لمراقبة حرارة ورطوبة مستودعات الأدوية والغذاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزهراني (الطائف)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن هيئة الغذاء والدواء، تنوي تنفيذ مشروع شامل للرقابة على درجات الحرارة والرطوبة في المستودعات ووسائل النقل سواء الطبية أو الأغذية، من خلال قارئات إلكترونية لدرجات الحرارة والرطوبة مرتبطة بنظام إلكتروني في الهيئة، يعطي قراءات مباشرة وتنبيها في حال تغير أي منها عن الحدود المسموح بها. وبينت المصادر أن المشروع سيبدأ في خطوته الأولى بالرقابة على مستودعات ووسائل نقل الأدوية، اعتبارا من مطلع يوليو، فيما يطبق في مجال الأغذية في أكتوبر القادم.

ولفتت المصادر إلى أن الهدف من المشروع تطويع التقنية الحديثة في ضمان سلامة المنتجات، خصوصا أن التخزين والنقل هما من المؤثرات الرئيسية لتلك السلامة وتشمل عناصر مشروع الرقابة (اطلعت "الخليج 365" على نسخة منه) إدراج وسائل نقل الأدوية والمنتجات الطبية والغذائية في قاعدة بيانات لدى الهيئة بحيث تعطي كل وسيلة نقل ترميز (باركود) خاصا بها، ويوضع في مكان واضح على وسيلة النقل ويكتب بجانبه «هذه السيارة ملتزمة باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء لنقل الأدوية والأغذية والمنتجات الطبية»، ويمكن للمستهلك الإبلاغ عن وسيلة نقل غير ملتزمة أو التحقق من صحة بياناتها من خلال تصوير الترميز (الباركود). وتشدد التعليمات على التزام المستودعات بتوفير قارئات إلكترونية وفق مواصفات معينة، مع توفير عدد كاف من مقاييس درجات الحرارة داخل المستودعات ليضمن تغطية كامل مساحته، وملاحظة أن أحد شروط ترخيص مستودعات الأدوية أن يكون توزيع مقاييس الحرارة بها معتمدا على الخريطة الحرارية، بالإضافة إلى توفير نظام إنذار في حال ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن المعدلات المحددة، مع وجود آليات لمعايرة مقاييس درجات الحرارة، وآلية لتتبع سيارات النقل.