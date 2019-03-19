شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المراقبة» يسأل «النقل»: لماذا توقفت مشاريع «الحمدانية» 7 سنوات؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الموثوقة، أن ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة طلب إفادة رسمية من فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة عن أسباب عدم استكمال تنفيذ مشروع جسر تقاطع شارع الحمدانية مع شارع العزيزية العام لمدة تزيد على 7 سنوات، وكذلك توقف العمل في امتداد جسر تقاطع شارع الحمدانية مع حي الكوثر وعدم إنجاز المشروعين، مما تسبب في عرقلة حركة السير وزيادة الكثافة المرورية وعدم الاستفادة من المشروعين. كما طلب ديوان المراقبة إيجاد حلول وإجراءات سريعة لمعالجة التنفيذ.

ويأتي ذلك بعد وقوف مختصين من «الديوان» على بعض شوارع أحياء الحمدانية، الفلاح، هدى العزيزية، الماجد، الصالحية، الحناكي والكوثر.