شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» و«الصحة» تطلقان المرحلة الثانية لـ «مسرعة القطاع» بـ 25 فريقا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالشراكة مع وزارة الصحة أمس الأول (الأحد) في الرياض، المرحلة الثانية لبرنامج مسرعة القطاع الصحي المتمثلة بـ«المعسكر التدريبي» وتركز المرحلة على تطوير أفكار 25 فريقا تأهلت من المرحلة الأولى من خلال موضوعات مخصصة تشمل أساسيات نماذج الأعمال، وبناء خطط التنفيذ، التسويق والمالية، والأنظمة والقوانين الطبية. وشهد برنامج مسرعة القطاع الصحي في مرحلته الأولى المتمثلة بـ«مخيم توليد الأفكار» مشاركة 78 فريقاً و27 مرشداً قدموا 127 جلسة إرشادية على مدى 3 أيام، وتضمن مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات المختلفة، لتدريب ريادي الأعمال على العديد من الأفكار الإبداعية وتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ريادية، وكيفية تقديم وتسويق وعرض الأفكار أمام لجنة المحكمين، وكيفية الدخول في المنشآت الناشئة وإنشائها والتسويق لها.

وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة والمتمثلة بـ«مسرعة القطاع الصحي» مطلع أبريل القادم وتستمر لمدة 90 يوماً، حيث ستتضمن تأهل 12 فريقاً سيحصلون على برنامج خاص للإرشاد والتدريب على أيدي مرشدين وخبراء ومدربين، إلى جانب الدعم المالي من خلال تقديم منحة مالية تصل إلى أكثر من 125 ألف ريال، وإعداد تلك الفرق لعرض مشاريعهم على المستثمرين في حفلة التخرج، وذلك من خلال جلسات تطوير العروض وأساسيات تقديمها.