شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: تخليد الرواد حق علينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن تخيلد اسم الراحل الأمير عبدالمحسن بن جلوي وجيل الرواد الذين شاركوا في بناء ما ننعم به الآن حق علينا.

جاء ذلك خلال تدشينه في مكتبه بالإمارة أمس، برنامج مجتمع المعرفة الذي ينظمه مركز الأمير عبدالمحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الذي ينطلق باكورةً لخطته الإستراتيجية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس أمناء المركز الأميرة منيرة بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود والأميرة الدكتورة سارة بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود والأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود والدكتور زياد بن عبدالله الدريس، وأعضاء إدارة وقف الأمير عبدالمحسن بن جلوي الشيخ سعود بن عبدالعزيز آل بن علي والشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري والدكتور فواز بن عثمان السيف والمهندس عبدالعزيز بن علي السلطان.

وأوضحت رئيسة المركز، أنه يعمل منذ إنشائه على خدمة الإنسان وفق القيم التي تمثل ديننا ووطننا ومجتمعنا، لأن الإنسان هو العامل الرئيس في معادلات صناعة الحضارات، وتأتي هذه الإستراتيجية الجديدة التي تم إطلاقها بمباركة من أمير المنطقة الشرقية مواكِبة للتغييرات في هذا العالم، مع الالتزام بثوابتنا التي كانت هي دوماً ثوابت المركز من أول يوم بدأ.

وقدّم مدير المركز محمد الزامل عرضاً وافياً عن خطة المركز الإستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة.