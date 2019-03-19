شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: القصيم مكّنت المرأة في المجالات كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، توطين 100% مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة القصيم، مشيداً بالمنجزات الحضارية التي يشرف عليها بنات الوطن بكفاءة عالية واقتدار.

وأشار إلى أن منطقة القصيم مكنت المرأة في مجالات عدة، حيث أصبح منهن مستشارات في مجلس إمارة المنطقة، وفي مجلس الفتيات، وغيرهما من المجالات، مثمنا تجهيز وتهيئة مدرسة تعليم القيادة للنساء في جامعة القصيم خلال 8 شهور.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساء في المدينة الجامعية بالمليداء، بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي. وتجول أمير المنطقة في المدرسة واطلع على ما تحتويه من قاعات تدريب وساحات وحضانة للأطفال وعيادة طبية وقسم للمرور وغيره من المرافق، كما سلم مفاتيح السيارات لـ20 متدربة من مدربات المدرسة ليبدأن العمل والتدريب الرسمي ودشن موقعها الإلكتروني، ثم توجه لمقر الاحتفالية المعدة بهذه المناسبة.

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واعتبرت مديرة مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة رقية بنت سليمان الصقية، أن المدرسة ثمرة من ثمار رؤية 2030، الهادفة إلى تمكين المرأة السعودية وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن المدرسة وخططها الإستراتيجية وأهدافها وما تحتويه المدرسة من مرافق متنوعة حضانة للأطفال، وعيادة و40 مدربة. وأوضح الدكتور الداود، أن المدرسة بدأت فكرتها منذ 8 أشهر حتى طبقت على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المدرسة تعمل بأيد سعودية مئة بالمئة من خلال أربعين مدربة من بنات الوطن.

وزار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، مستشفى جامعة القصيم، وتجول في أقسامه وشاهد عرضا مرئيا يوضح جهود ومخرجات الهيئة العامة لمتابعة المتعثرة بجامعة القصيم، وما قدمته من تحسن للأداء وحل كثير من المشاريع المتعثرة. من جهة ثانية طالب أمير منطقة القصيم، بزيادة عدد رحلات الخطوط السعودية من وإلى منطقة القصيم لمواكبة زيادة الطلب الذي يتضاعف بشكل مستمر، مشيدا بالجهود المميزة التي تبذلها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للرقي بالخِدْمات المقدمة لعملائها. وتسلم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مديرَ الخطوط الجوية العربية السعودية بالقصيم عبدالرحمن العيدان، التقريرَ السنوي لأداء الخطوط السعودية لعام 2018.

وقدم العيدان شرحا مفصلا عن ما تضمنه التقرير من منجزات خلال العام الماضي، الذي تضمن زيادة السعة المقعدية بواقع 793865 مقعداً وأعداد الركاب الفعليين بواقع 624920 مسافراً، وعدد الرحلات من القصيم وإليها بواقع 4569 رحلة، بالإضافة إلى ثلاث رحلات يومية بين القصيم والرياض، ورحلتين إلى جدة، ورحلة إلى الدمام، وتشغيل رحلتين بالأسبوع بين القصيم والمدينة المنورة.