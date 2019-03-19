أمير جازان: حماية المنشآت تتطلب التضافر الأمني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) okaz- أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية في المنطقة تتطلب تضافر وتكاتف الجهود بالقطاعات الأمنية والعسكرية للحفاظ على الجانب الأمني المميز في حماية المنشآت، مشدداً على أهمية حماية منشآت المنطقة، وذلك دليل أهميتها ووضعها الاقتصادي والجغرافي والأمني. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العقيد مهندس عادل بن إبراهيم الشهراني، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية في المنطقة تتطلب تضافر وتكاتف الجهود بالقطاعات الأمنية والعسكرية للحفاظ على الجانب الأمني المميز في حماية المنشآت، مشدداً على أهمية حماية منشآت المنطقة، وذلك دليل أهميتها ووضعها الاقتصادي والجغرافي والأمني. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العقيد مهندس عادل بن إبراهيم الشهراني، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

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