أمير الجوف يستعرض مع وفد «الشورى» المشاريع المتعثرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا) okaz- استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن محمد التميمي وأعضاء الوفد المرافق له، بعض المشاريع المتعثرة، ومعالجة أخطار السيول في بعض مدن المنطقة، وبعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على استمرار دفع عجلة التنمية في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة بما يحقق رؤية 2030. وتطلع أمير منطقة الجوف أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها التي تقوم على خدمة المواطنين والمواطنات بالدرجة الأولى. من جانبه، أكد رئيس الوفد أن لهذه الزيارة دورا كبيرا لمناقشة ما يتم رفعه من مجلس المنطقة تحت قبة مجلس الشورى والتصويت عليها بما ينفع المصلحة العامة.

استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن محمد التميمي وأعضاء الوفد المرافق له، بعض المشاريع المتعثرة، ومعالجة أخطار السيول في بعض مدن المنطقة، وبعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على استمرار دفع عجلة التنمية في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة بما يحقق رؤية 2030. وتطلع أمير منطقة الجوف أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها التي تقوم على خدمة المواطنين والمواطنات بالدرجة الأولى. من جانبه، أكد رئيس الوفد أن لهذه الزيارة دورا كبيرا لمناقشة ما يتم رفعه من مجلس المنطقة تحت قبة مجلس الشورى والتصويت عليها بما ينفع المصلحة العامة.

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