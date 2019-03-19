شكرا لقرائتكم خبر عن 64 % من اختبارات التسريع لطلاب القطيف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)استحوذ طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة في القطيف على نسبة 64 % من الترشيحات لاختبارات التسريع للعام الدراسي 1440 على مستوى المنطقة الشرقية.
وذكر مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، في تعميم أصدره أمس بأنه سيتم إجراء الاختبارات التحصيلية، خلال الفترة من يوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ حتى يوم الأربعاء 5/ 8/ 1440هـ وفق الدليل الإجرائي لنظام التسريع.
وأضاف سيتم اختبار الطلاب المرشحين عن الصف الخامس الابتدائي في المواد الدراسية الرياضيات ولغتي الجميلة والتربية الاجتماعية والوطنية والعلوم الطبيعية والتربية الإسلامية، وعن الصف الثاني المتوسط في المواد الدراسية الرياضيات ولغتي الخالدة والدراسات الاجتماعية والوطنية والعلوم الطبيعية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية.
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