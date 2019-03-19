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زار الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي الأطفال محاربي السرطان بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وكان في استقباله عند وصوله الدكتور سعد الدعامة رئيس قسم أورام الأطفال بالمستشفى.
وقام الأمير نايف بن فهد بجولة في المستشفى، والسلام على المرضى، وتقديم الهدايا لهم.
وأوضح الأمير نايف بن فهد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها التامة والكاملة، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، وتوليهم جل العناية والاهتمام.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل.
"نايف بن فهد" يزور الأطفال مصابي السرطان بـ"تخصصي الدمام"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
زار الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي الأطفال محاربي السرطان بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وكان في استقباله عند وصوله الدكتور سعد الدعامة رئيس قسم أورام الأطفال بالمستشفى.
وقام الأمير نايف بن فهد بجولة في المستشفى، والسلام على المرضى، وتقديم الهدايا لهم.
وأوضح الأمير نايف بن فهد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها التامة والكاملة، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، وتوليهم جل العناية والاهتمام.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
02:23 AM
قام بجولة في المستشفى والسلام على المرضى وتقديم الهدايا لهم
زار الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي الأطفال محاربي السرطان بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وكان في استقباله عند وصوله الدكتور سعد الدعامة رئيس قسم أورام الأطفال بالمستشفى.
وقام الأمير نايف بن فهد بجولة في المستشفى، والسلام على المرضى، وتقديم الهدايا لهم.
وأوضح الأمير نايف بن فهد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها التامة والكاملة، وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى، وتوليهم جل العناية والاهتمام.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل.
، "نايف بن فهد" يزور الأطفال مصابي السرطان بـ"تخصصي الدمام" ،
المصدر : الخليج 365
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