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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لبرنامج "رواد الملكية الفكرية"، والذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ بهدف استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي بدء التقديم أول أمس الأحد الموافق 17 مارس 2019م، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 مارس وذلك عبر موقع التوظيف الإلكتروني بالهيئة https://careers.saip.gov.sa/ar/
وأكد عبدالسلام الربدي مدير عام الموارد البشرية في الهيئة، أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في تخصصات من أهمها: القانون، تقنية المعلومات، الهندسة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن جهودها لتعزيز دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.
يُذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، مكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
بدء استقبال طلبات راغبي الانضمام لبرنامج "رواد الملكية الفكرية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لبرنامج "رواد الملكية الفكرية"، والذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ بهدف استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي بدء التقديم أول أمس الأحد الموافق 17 مارس 2019م، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 مارس وذلك عبر موقع التوظيف الإلكتروني بالهيئة https://careers.saip.gov.sa/ar/
وأكد عبدالسلام الربدي مدير عام الموارد البشرية في الهيئة، أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في تخصصات من أهمها: القانون، تقنية المعلومات، الهندسة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن جهودها لتعزيز دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.
يُذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، مكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
01:33 AM
يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لبرنامج "رواد الملكية الفكرية"، والذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ بهدف استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي بدء التقديم أول أمس الأحد الموافق 17 مارس 2019م، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 مارس وذلك عبر موقع التوظيف الإلكتروني بالهيئة https://careers.saip.gov.sa/ar/
وأكد عبدالسلام الربدي مدير عام الموارد البشرية في الهيئة، أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في تخصصات من أهمها: القانون، تقنية المعلومات، الهندسة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن جهودها لتعزيز دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.
يُذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، مكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
، بدء استقبال طلبات راغبي الانضمام لبرنامج "رواد الملكية الفكرية" ،
المصدر : الخليج 365
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