، أمير منطقة حائل يتوج الفائزين في بطولة الشطرنج ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت بتنظيم من غرفة حائل خلال 15-18 مارس

توج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الفائزين في بطولة حائل للشطرنج في نسختها الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 15 – 18 مارس بتنظيم من غرفة حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم، ورئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان.

واستطاع الصيني ونغ هو تصدر بطولة الرجال برصيد 8.5 نقطة وحصل على مبلغ 6000 دولار وكأس البطولة وميدالية ذهبية، وحل ثانياً المصري أحمد عدلي برصيد 8 نقاط وحصل على مبلغ 4000 دولار، وجاء ثالثاً الأرميني جابرائيل سركيسيان، برصيد 7.5 نقطة وحصل على مبلغ 2500 دولار، فيما حصل على المركز الرابع الهندي سيرام جاه برصيد 7.5 نقطة وجائزة 1500 دولار، وجاء خامساً البلجيكي مالاكاتوكو فاديم برصيد 7 نقاط وجائزة 1000 دولار، وحل بالمركز السادس الأردني أحمد السموهوري برصيد 7 نقاط وحصل على 800 دولار، وفاز بالمركز السابع المصري حاتم دسوقي 7 نقاط وحصل على 700 دولار.

وعلى صعيد السيدات حلت الرومانية أرينا بوم أغا على المركز الأول برصيد 7 نقاط وجائزة 6000 دولار، وجاءت الهندية فيجيالاكشمي برصيد 6.5 نقطة وجائزة 4000 دولار وفي المركز الثالث البولندية مونيكا سوكو برصيد 6 نقاط وجائزة 2500 دولار ورابعاً البولندية كارانا برصيد 6 نقاط وجائزة 1500 دولار، وخامساً كيتي من جورجيا برصيد 6 نقاط وجائزة 1000 دولار، وحلت سادساً اليتوانية كوريناتا برصيد 6 نقاط وجائزة 700 دولار، فيما حلت السعوديتان أفنان القبيشي وأسماء الغربي بالمركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 5 نقاط، وحصل على جائزة أفضل لاعب رجال السعودي أحمد الغامدي برصيد 5.5 وجائزة مالية 1000 دولار، وجاء السعودي صالح البليهي كأفضل لاعب تحت 16 سنة وجائزة 500 دولار وعلى مستوى السيدات حصلت السعودية الجوهرة الحسن على أفضل لاعبة والمركز العاشر بالترتيب والجائزة 1000 دولار، فيما جاءت السعودية ريماس البليهي كأفضل لاعبة تحت 16 سنة وجائزتها 500 دولار.

وأكد أمير منطقة حائل في كلمة ألقاها عقب التكريم أن منطقة حائل تفخر بأبنائها وأدائهم الرائع وبالجهد المميز منهم، واستطاعت منطقة حائل أن تدير البطولة بطريقة نوعية مميزة وأثبتت قدرتها وإمكانياتها، من خلال تكويناتها، ومن أهم تكويناتها أبناؤها، مبيناً أن القدرة الهائلة الموجودة من أبناء الوطن هي حقيقة حجر الشطرنج الأساسي الذي نتقدم بها ونقدم بطولتنا به.

وقال: تحية من القلب لكل من ساهم وعمل وأدى دوراً مميزاً في هذه البطولة المميزة، ولا أنسى أن أقدم الشكر لهذه الدولة العظيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، اللذين دفعا الجميع للتقدم في جميع أطروحات الدولة بشكل عام، وفتح آفاق واسعة وممتلئة بجميع هذه الأطروحات التي نرجو من الله أن تنعكس على الوطن، كما لا ننسى الدور الذي تلعبه الرياضة ودورها الكبير وكذلك الاتحاد السعودي للشطرنج الذي قدم دوراً كبيراً وجلياً.

وأثنى أمير حائل على الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية في حائل بكل احترافية، فهي مساند وداعم وعامل، مقدماً شكره لجميع أعضاء الغرفة التجارية في حائل وكل من ساهم بمثل هذه الأطروحات لنجاح حائل المستقبل، وإلى الأمام يا حائل ونقول للشباب أنتم حجر الشطرنج في كل أطروحة.

وأعلن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان نجاح هذه البطولة التي احتضنتها مدينة حائل طيلة الأيام الماضية، ونجاح الاستضافة المتميزة التي جاءت بعد رعاية كريمة من إمارة منطقة حائل وتنظيم مشترك بين غرفة حائل التجارية والاتحاد السعودي للشطرنج.