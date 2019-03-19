، حفرة الشرائع تزداد اتساعًا.. والأهالي يطالبون المسؤولين بالوقوف عليها ،

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لا تزال حفرة خط السيل باتجاه الشرائع، والتي تقع مقابل حجز السيارات كما هي، ولَم تلق أي اهتمام أو متابعة من الجهات ذات العلاقة، غير شريط أحمر وضعته على أطرافه، وتعاملت مع الريح بتقطيعه وإبعاد الحواجز البلاستيكية من موقعها ما جعله لا يزال يشكل خطرًا على مرتادي الطريق، كما أن حجم الحفرة أصبح في توسع، وازداد عن حجمه السابق.
وطالب رواد مسجد العساف ومرتادو الطريق بدورهم بأن يتم معالجة هذه الحفرة وذلك تزامنًا مع المبادرة والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت مسمى "مكة بلا حفر"، تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة.
وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين.
يُذكر أن الحفرة تناولتها "الخليج 365" في تقرير لها قبل قرابة أسبوعين، وما زال الموقع تلفه بعض من الشرائط الحمراء، وقد تساقطت من حوله الحواجز البلاستيكية.
حفرة الشرائع تزداد اتساعًا.. والأهالي يطالبون المسؤولين بالوقوف عليهاأحمد العبدالله الخليج 365 2019-03-19
لا تزال حفرة خط السيل باتجاه الشرائع، والتي تقع مقابل حجز السيارات كما هي، ولَم تلق أي اهتمام أو متابعة من الجهات ذات العلاقة، غير شريط أحمر وضعته على أطرافه، وتعاملت مع الريح بتقطيعه وإبعاد الحواجز البلاستيكية من موقعها ما جعله لا يزال يشكل خطرًا على مرتادي الطريق، كما أن حجم الحفرة أصبح في توسع، وازداد عن حجمه السابق.
وطالب رواد مسجد العساف ومرتادو الطريق بدورهم بأن يتم معالجة هذه الحفرة وذلك تزامنًا مع المبادرة والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت مسمى "مكة بلا حفر"، تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة.
وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين.
يُذكر أن الحفرة تناولتها "الخليج 365" في تقرير لها قبل قرابة أسبوعين، وما زال الموقع تلفه بعض من الشرائط الحمراء، وقد تساقطت من حوله الحواجز البلاستيكية.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
12:38 AM
تزامنًا مع انطلاق "مبادرة مكة" مؤكدين أنها تشكل خطرًا على حياتهم
لا تزال حفرة خط السيل باتجاه الشرائع، والتي تقع مقابل حجز السيارات كما هي، ولَم تلق أي اهتمام أو متابعة من الجهات ذات العلاقة، غير شريط أحمر وضعته على أطرافه، وتعاملت مع الريح بتقطيعه وإبعاد الحواجز البلاستيكية من موقعها ما جعله لا يزال يشكل خطرًا على مرتادي الطريق، كما أن حجم الحفرة أصبح في توسع، وازداد عن حجمه السابق.
وطالب رواد مسجد العساف ومرتادو الطريق بدورهم بأن يتم معالجة هذه الحفرة وذلك تزامنًا مع المبادرة والتي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت مسمى "مكة بلا حفر"، تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة.
وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين.
يُذكر أن الحفرة تناولتها "الخليج 365" في تقرير لها قبل قرابة أسبوعين، وما زال الموقع تلفه بعض من الشرائط الحمراء، وقد تساقطت من حوله الحواجز البلاستيكية.
، حفرة الشرائع تزداد اتساعًا.. والأهالي يطالبون المسؤولين بالوقوف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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