، القيادة تعزي رؤساء زمبابوي وموزمبيق وملاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح بلادهم ،

- 1/2
- 2/2
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية زمبابوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه ".
كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي، وصادق المواساة، راجين أن لا ترو أي مكروه".
كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء".
وبعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سوء ".
كما بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مــلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، ومانتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء".
القيادة تعزي رؤساء زمبابوي وموزمبيق وملاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح بلادهموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-19
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية زمبابوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه ".
كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي، وصادق المواساة، راجين أن لا ترو أي مكروه".
كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء".
وبعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سوء ".
كما بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مــلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، ومانتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء".
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
12:29 AM
تقدمت بصادق المواساة لأسر المتوفين.. راجية عودة المفقودين سالمين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية زمبابوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه ".
كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي، وصادق المواساة، راجين أن لا ترو أي مكروه".
كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء".
وبعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سوء ".
كما بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مــلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، ومانتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء".
، القيادة تعزي رؤساء زمبابوي وموزمبيق وملاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح بلادهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي رؤساء زمبابوي وموزمبيق وملاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.