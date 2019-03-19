، أمير الرياض يفتتح "فندق الماريوت" بالحي الدبلوماسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتكوّن من 220 جناحًا وشقة فندقية ومطاعم عالمية

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فندق الماريوت ومجمع الشقق التنفيذية للماريوت في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وقال أمير الرياض في تصريح صحفي: "أنا سعيد أن أكون في افتتاح ماريوت الحي الدبلوماسي، وهذا العمل وطني قبل كل شيء قبل الأمور التجارية، فالمكسب الحقيقي في الوطن والعمل من أجل الوطن والتفاني من أجله، فله الحق أن نعمل جميعًا سواء من شركات متخصصة وأفراد، وهذا العمل بإذن الله عمل ناجح يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وعطاء في مسيرة تنمية بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، معربًا عن شكره وتقديره لكل من أسهم وقدم في هذا العمل.

‏وبتلك المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة "دور للضيافة" المهندس عبدالله العيسى، عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه وافتتاحه، مبينًا أن ما يمثله الفندق من خطوة من خطوات الشراكة الناجحة في مسيرة شركة دور للضيافة مع شركة ماريوت الدولية والتي تمتد لأربعة عقود، في ثالث فنادق ماريوت.

وأشار المدير التنفيذي لـ"ماريوت الدولية" في الشرق الأوسط وإفريقيا السيد أليكس كيرياكيدي بدوره إلى أهمية تأصيل الشراكة مع "دور" وتعزيزها بشكل مستمر، منوهًا بالرؤية المستقبلية والمشتركة التي تمتد من خلال تنفيذ مشروعات استثنائية.

ويقع مشروع فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية في الحي الدبلوماسي على مساحة بناء تغطي 25000 متر مربع، وتم استيحاء فكرة تصميم الفندق من جمال تفاصيل وادي حنيفة والاستعانة بأفضل المصممين والمقاولين العالميين لتنفيذه.

ويتكوّن الفندق من 220 جناحًا وشقة فندقية فاخرة فئة خمسة 5 نجوم، ومطاعم عالمية، إضافة إلى قاعة احتفالات، وغرف اجتماعات، ومركز لرجال الأعمال ومركز للياقة البدنية ومنتجع صحي على أحدث طراز، بالإضافة إلى قاعة وغرف اجتماعات تتسع إلى أكثر من 500 شخص.

ويضم الفندق أعمال 14 فنانًا سعوديًا بعرضهم أجمل اللوحات الفنية لتضيف بعدًا آخر في تميزه.