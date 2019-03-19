وزير الخدمة المدنية يفتتح مؤتمر التنمية الإدارية

افتتح وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الاثنين، مؤتمر «التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030» والذي ينظمه المعهد بمدينة الرياض ويستمر حتى 20 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات والمعنيين ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين والباحثين والأكاديميين المختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة، والارتقاء بها في كافة الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية في ضوء رؤية المملكة 2030، كما يتناول عدة محاور من أهمها التطلعات والتحديات المستقبلية لحقل التنمية الإدارية، واستعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وأثر تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، مع استعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام.

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وتتضمن فعاليات مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، استعراضًا لأبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، مع عرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والممارسات المحلية والإقليمية والدولية البارزة في مجال التنمية الإدارية.

كما يتضمن المؤتمر، تنظيم ورشتي عمل الأولى تحت عنوان «مؤشرات الأداء الرئيسة»، والثانية بعنوان «التخصيص في المملكة والفرص والتحديات»، مع طرح العديد من المبادرات وأوراق العمل وحلقات النقاش واستعراض التجارب الدولية والمحلية من قبل المتحدثين والمشاركين في فعاليات المؤتمر؛ بهدف تناول أبرز الموضوعات المعاصرة والممارسات التطبيقية للخروج بتوصيات مناسبة حيالها من أجل الإسهام في تعزيز أوجه التنمية الإدارية بما يتسق مع مشروع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تتضمن التعامل مع الخدمات المقدمة للمواطنين كافة في مختلف الجهات الحكومية بتقديم الدعم والمساندة اللازمة، وفق تطبيق أساليب مرنة تقوم بمراعاة الوصول بمعدلات الأداء الإداري إلى أرقى المستويات العالمية في المجالات الإنسانية والاجتماعية للارتقاء بالمجتمع، اعتدادًا بأن معايير تقييم المجتمعات الحديثة، هو رضا المواطن.