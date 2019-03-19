بالصور.. «غذاؤكم أمانة» يضبط 77 مخالفة بأفران التميس في الطائف

ضبطت أمانة الطائف -ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة- 77 مخالفة متنوعة، خلال حملة موسعة نفذتها على أفران التميس، ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة».

كما استهدفت الحملة التوعية بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وشملت أكثر من 95 محلًّا بالطائف والضواحي.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن المخالفات التي ضبطتها الحملة تنوَّعت بين سوء النظافة العامة، وسوء أدوات التحضير، وعدم التزام العاملين بالزي الرسمي، وانتهاء شهاداتهم الصحية، وتدني مستوى نظافتهم الشخصية، ومستوى الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى عدم تهوية أماكن التحضير، وعدم توفير وسائل لحفظ الخبز الساخن.

Advertisements

وبيَّنت أمانة الطائف أن الحملة شملت توزيع ملصقات توعوية بالاشتراطات الصحية بالأفران والمخابز؛ وذلك ضمن جهود التعريف بالاشتراطات الصحية لممارسة أنشطة المخابز، والتعليمات الخاصة بالعاملين.

الجدير بالذكر أن الأمانة نفذت حملات مكثفة على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية والأفران والمخابز السريعة، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة» الذي يهدف إلى تعزيز اشتراطات السلامة الغذائية بمرافق تداول الأغذية والمشروبات.

يُشار إلى أن الشروط العامة لإنشاء المخابز تتضمَّن أن يكون المخبز في منطقة غير معرضة لأي مصدر تلوث، ويكون بعيدًا عن أي منشأة صناعية أخرى غير غذائية ذات تأثير سلبي على البيئة، وألا يكون له تأثير على البيئة المجاورة لموقعه، ولا يتسبب في إحداث ضرر أو إزعاج للمجاورين، وأن يكون موقع المخبز مجازًا لهذا الاستخدام، وقريبًا من مصادر المياه والطاقة، وأن توفر له وسيلة مأمونة للصرف الصحي، على أن تتناسب مساحته مع حجم العمل وكمية الإنتاج، بحيث لا تقل عن 200 متر مربع للمخابز الآلية، و150 مترًا مربعًا للمخابز نصف الآلية.

أما لائحة المطاعم فتتضمن -وفقًا للائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية- منع استخدام أواني من النحاس الأحمر أو من أي معدن يدخل في تركيبة أحد المعادن الثقيلة السامة، مثل الرصاص والكادميوم والأنتيمون، وتوافر عدد مناسب من الثلاجات لحفظ المواد الغائية، على أن يُخصَّص مكان مستقل للثلاجات؛ وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافةً؛ لضمان صحة وسلامة المواطنين.