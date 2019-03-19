مدير تعليم تبوك يوجِّه برفع الطاقة الاستيعابية للقبول في رياض الأطفال بالمنطقة

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، برفع الطاقة الاستيعابية لقبول الأطفال في رياض الأطفال بالمنطقة لهذا العام، وفق مواقع رياض الأطفال ونوعية المباني القائمة.

جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس الأحد، عبر الشبكة الهاتفية، المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» نجلاء الشامان، ومديرة إدارة الطفولة المبكرة ميرفت الثمالي، ومديرة إدارة الاختبارات والقبول منال المالكي، وعددًا من المشرفات وقائدات رياض الأطفال.

وشدد المدير العام لتعليم تبوك، وفق ما جاء بالموقع الإلكتروني للإدارة، على ضرورة أن تكون كل قائدة من قائدات رياض الأطفال المستهدفة عضوًا غير دائم بالدراسة، مثمنًا لإدارة الطفولة المبكرة ولقائدات ومعلمات رياض الأطفال تعاونهن وما قدمنه من مبادرات وتدريبات وتعديل سلوكيات الأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة.

وأعرب إبراهيم العمري، عن شكره وتقديره الكبير لهذه الجهود المثمرة التي بذلها فريق العمل في إدارة الطفولة المبكرة وفي جميع رياض الأطفال بالمنطقة .

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فيما أشارت مديرة إدارة الطفولة المبكرة، إلى اعتماد مدير التعليم عضوية عدد من قائدات رياض الأطفال باللجنة التي شكلتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، لدراسة أوضاع مدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة .

وأضافت، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد التسجيل في رياض الأطفال لهذا العام، وذلك عبر نظام «نور» الإلكتروني وفق الشواغر المتاحة ورفع الطاقة الاستيعابية الممكنة في رياض الأطفال.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، قد حققت مراكز متقدمة في التصفية الوطنية للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، قبل يومين.

حيث فازت في مسار العلوم من الابتدائية 67 الطالبة حنين عيد البلوي، ومن المرحلة المتوسطة فازت الطالبة نغم سليمان الحويطي من المتوسطة الثامنة أبناء, والطالبة نجد عبدالله بديوي من المتوسطة 16، والطالبة ليان عبدالرحمن الجهني من المتوسطة 23.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، للطالبات وأسرهن وقائدات المدارس ورائدات النشاط على هذا الإنجاز.