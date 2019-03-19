تستقبل الحالات الصحية الباردة
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، البدء في تشغيل أربعة مراكز صحية مناوبة في عدد من المحافظات والمراكز، لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المنطقة.
وبينت صحة عسير أن المراكز المناوبة التي اعتمد تشغيلها هي: مركز صحي محايل، وبحر أبو سكينة، وقنا، ومركز صحي طريب، بالإضافة إلى تشغيل العيادات المستعجلة في مستشفى محايل العام خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء إلى السابعة صباحًا، إلى جانب عملها في يومي الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة.
يذكر أن صحة عسير شغلت خلال الأسابيع الماضية ثمانية مراكز مناوبة في مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الأولية للمستفيدين على مدار الساعة.
كما يشار إلى أن صحة عسير، أطلقت في ديسمبر الماضي، مشروع النقل الإسعافي للأطفال حديثي الولادة، من مستشفيات المنطقة إلى المستشفيات المرجعية (أبها للولادة والأطفال، والخميس للولادة والأطفال)، في الحالات التي تستدعي النقل الإسعافي المتخصص، ضمن أولى مناطق المملكة التي تقدم هذه الخدمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن المشروع خصصت له مركبات إسعافية متطورة وكوادر طبية متخصصة، بإشراف عدد من الاستشاريين، وبمشاركة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي .
من جانبه، قال مدير خدمات حديثي الولادة الدكتور مفرح عسيري، إن صحة عسير تُعد ضمن أول مناطق المملكة التي تدشن هذا المشروع النوعي، والذي يهدف إلى تقديم خدمة طبية إسعافية تخصصية للأطفال حديثي الولادة، مقدمًا شكره إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه اللامحدود لإنجاح المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة عسير تعلن تشغيل ٤ مراكز مناوبة للتخفيف على طوارئ المستشفيات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.