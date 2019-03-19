صحة عسير تعلن تشغيل ٤ مراكز مناوبة للتخفيف على طوارئ المستشفيات العامة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، البدء في تشغيل أربعة مراكز صحية مناوبة في عدد من المحافظات والمراكز، لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المنطقة.

وبينت صحة عسير أن المراكز المناوبة التي اعتمد تشغيلها هي: مركز صحي محايل، وبحر أبو سكينة، وقنا، ومركز صحي طريب، بالإضافة إلى تشغيل العيادات المستعجلة في مستشفى محايل العام خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء إلى السابعة صباحًا، إلى جانب عملها في يومي الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة.

يذكر أن صحة عسير شغلت خلال الأسابيع الماضية ثمانية مراكز مناوبة في مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الأولية للمستفيدين على مدار الساعة.

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كما يشار إلى أن صحة عسير، أطلقت في ديسمبر الماضي، مشروع النقل الإسعافي للأطفال حديثي الولادة، من مستشفيات المنطقة إلى المستشفيات المرجعية (أبها للولادة والأطفال، والخميس للولادة والأطفال)، في الحالات التي تستدعي النقل الإسعافي المتخصص، ضمن أولى مناطق المملكة التي تقدم هذه الخدمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن المشروع خصصت له مركبات إسعافية متطورة وكوادر طبية متخصصة، بإشراف عدد من الاستشاريين، وبمشاركة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي .

من جانبه، قال مدير خدمات حديثي الولادة الدكتور مفرح عسيري، إن صحة عسير تُعد ضمن أول مناطق المملكة التي تدشن هذا المشروع النوعي، والذي يهدف إلى تقديم خدمة طبية إسعافية تخصصية للأطفال حديثي الولادة، مقدمًا شكره إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه اللامحدود لإنجاح المشروع.