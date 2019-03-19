السعودية | وزير الصحة: السماح للممرضين بفتح عيادات خاصة وارد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة: السماح للممرضين بفتح عيادات خاصة وارد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 صباحًا, 19 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، إنه من الوارد أن تسمح الوزراة بفتح عيادات خاصة للممرضين أسوة بالأطباء، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز مهنة التمريض في المملكة.
وأضاف خلال الملتقى السعودي الأول للاعتزاز بمهنة التمريض “اعتزاز” في الرياض أمس، أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بمهنة التمريض وتقديم التسهيلات الطبية اللازمة ضمن المعايير المتاحة والمتعارف عليها.
وحول أبرز المشروعات الصحية المستهدف خصخصتها لعام 2019، أوضح الربيعة أن الوزارة لديها برامج متعددة لخصخصة القطاع، تم الإعلان عنها ضمن برامج التحول الوطني. وانطلق ملتقى التمريض السعودي الأول “اعتزاز” أمس، حيث يهدف إلى الاعتزاز بمهنة التمريض، التي تعد أساس نظام الرعاية الصحية.
ويأتي الملتقى تزامنا مع إحدى مبادرات التحول الوطني وهي مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض الذي يتميز بتسليط الضوء على أهمية المشاركة بقصص الممرضين التي تدعو إلى الفخر وتحفز الأجيال القادمة إلى امتهان هذه المهنة الإنسانية المميزة، بحسب “الاقتصادية”.
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