شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: ضبط متعديَن على الغطاء النباتي شمال سكاكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن فرع الوزارة يتابع بشكل مستمر حالة النباتات البرية، وخاصة مناطق الربيع والمناطق الرعوية التي تعيشها المنطقة هذه الأيام لكثرة مرتاديها وتتابع عن كثب عدم الإضرار في الأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات .

وقال "إشارة الى ما تم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد المهتمين البيئيين بخصوص قطع شجرة سدر شمال مدينة سكاكا، فتم توجيه الفرق الميدانية بفرع الوزارة بالمنطقة للوقوف على الموقع وتحديد هوية المخالف، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة".

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وأضاف الأحمري أنه تمت إعادة الشجرة المخلوعة إلى وضعها الطبيعي وغرس أشجار أخرى بنفس الموقع.

ولفت الأحمري إلى أن هذه الأعمال تعد مخالفة لنظام المراعي والغابات الصادر في العام 2004، والذي نص على حظر الإضرار في الأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.

وأهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالجميع الحفاظ على الغطاء النباتي للمنتزهات والروضات، وعدم العبث بأشجارها ونباتاتها، إضافة إلى المحافظة على نظافتها وعدم رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، ودعا الزوار في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر الهاتف 8002472220.