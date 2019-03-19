شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة في الرياض وجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت ١.٧٢١.٠٣٠ مليون حبة في الرياض وجدة. أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت ١.٧٢١.٠٣٠ مليون حبة في الرياض وجدة. وأوضحت «مكافحة المخدرات» عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم القبض على المتورطين في عملية التهريب.



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