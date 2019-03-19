ولي العهد يبعث برقيات مواساة للرؤساء منانغاغوا ونيوسي وموثاريكا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيات عزاء ومواساة لرئيس جمهورية زمبابوي إمرسون منانغاغوا، ورئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، ورئيس جمهورية مـلاوي أرثر بيتر موثاريكا، في ضحايا الإعاصير التي اجتاحت بلدانهم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين. وأعرب الأمير محمد بن سلمان، عن أحر التعازي وصادق المواساة للرؤساء إمرسون وفيليب وأرثر وشعوب بلدانهم ومشاركتهم ألم المصاب، راجيا عودة المفقودين سالمين، وأن لا يروا أي مكروه.



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