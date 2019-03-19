رابط الإستعلام عن نتائج اختبارات قياس القدرات العامة “الفترة الثانية” 1440 برقم المدني

منذ ساعات قد تم إعلان نتائج اختبارات قياس القدرات العامة، ونحن فى هذا المقال فى “عرب نيوز” نوفر لكم رابط الإستعلام عن النتائج مباشرة عن طريق رابط خدمة المستفيدين الرسمى، ويتم الآن عن المستفيدين إما عن طريق رقم الهوية أو عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالمركز الوطني للقياس.

وكل هذا فى ظل اهتمام المملكة العربية السعودية ببذل الجهد الغالى والنفيس فى سبيل تطوير العملية التعليمية، ونوضح لكم خلال المقال رابط الإستعلام عن نتائج اختبارات قياس القدرات العامة، فتابعونا.

رابط الإستعلام عن نتائج اختبارات قياس القدرات العامة

تسعى السعودية إلى خلق نظام تعليمى ناجح ينهض بالأمة فى ظل رؤية المملكة 2030م، وذلك بتطوير الأنظمة الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية العالمية، ومن هنا جاءت فكرة اختبار لقياس القدرات ليعمل مبدأ تكافؤ الفرص، ونوضح لكم الآن رابط الإستعلام عن نتائج اختبارات قياس القدرات العامة “الفترة الثانية” برقم السجل المدني، فقط اضغط على رابط المركز الوطني للقياس.