السعودية اليوم / تعليم صامطة يدرب ٣٠ معلماً على مقرر الحاسب الآلي للصف الأول المتوسط



صامطة ١١ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠١٩م واس

نظم مكتب تعليم محافظة صامطة التابع للإدارة العامةً للتعليم بجازان اليوم، دورة تدريبية بعنوان " التنمية المهنية لمعلمي الحاسب الآلي للصف الأول المتوسط "، بقاعة التدريب بمدرسة الركوبة المتوسطة والثانوية.

وهدفت الدورة التي نفذها رئيس قسم الحاسب الآلي بمكتب تعليم صامطة محمد عواجي إلى تنمية مهارات ٣٠ متدرباً من معلمي الحاسب الآلي بالمرحلة المتوسطة وتأهيلهم لمواكبة التطوير النوعي في مقررات الحاسب ولتقديم الأداء المتميز في الميدان التعليمي بما يعود بالنفع على الطلاب .

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