السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده



الرياض 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء".

// انتهى //

23:26ت م

0329



الرياض 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مــلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، ومانتج عنه من وفيات.وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء".// انتهى //23:26ت م0329

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