

الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سوء ".

// انتهى //

23:26ت م

0327



الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سوء ".// انتهى //23:26ت م0327

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس موزمبيق في ضحايا الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.