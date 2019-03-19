السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده



الرياض 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء" .

// انتهى //

23:25ت م

0325



الرياض 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء" .// انتهى //23:25ت م0325

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