الملك سلمان وولي العهد يعزيان رؤساء زمبابوي وموزمبيق وملاوي في ضحايا الإعصار

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية زمبابوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال ولي العهد: “بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء” .

وبعث أيضًا خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان من جهته برقية عزاء ومواساة، للرئيس نيوسي إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سوء”.

وأيضًا الملك سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك سلمان: ” علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا بأحر التعازي، وصادق المواساة، راجين أن لا ترو أي مكروه”.

من جهته، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة للرئيس موثاريكا في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، ومانتج عنه من وفيات.

وقال ولي العهد: ” بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي سـوء”.