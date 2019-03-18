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2019-03-18 إحباط تهريب أكثر من مليون و700 ألف حبة مخدرة في الرياض وجدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والقبض على المتورطين فيها بالرياض وجدة. Advertisements وقالت مكافحة المخدرات: إن الكمية المضبوطة بلغت مليون و721 ألف و30 حبة مخدرة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حثيثة تبذلها الجهات المعنية لإحباط أي محاولات تهريب لهذه السموم إلى داخل المملكة.









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