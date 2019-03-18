وادي العجائب وبحيرة النسر.. لقطات تكشف جانبًا من معالم السياحة المحلية

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وطننا يمتلك العديد من الأماكن والمواقع السياحية الجاذبة للسياح من الداخل والخارج في جميع مناطقها دون استثناء، وتعتبر العاصمة الرياض إحدى روافد السياحة؛ إذ توجد بها العديد من المعالم السياحية كمركز الملك عبدالعزيز التاريخي وحديقة المناخ وقصر المصمك ووادي حنيفة وخزان المياه والطريف بمحافظة الدرعية وحافة نهاية العالم شمال غرب الرياض والمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ومهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل اللذان يقامان في كل عام، وغيرها العديد من الأماكن السياحية الأخرى.

وبين الحين والآخر تفاجئنا جبال طويق بسحرها الأخاذ ومعالمها الجذابة، والذي كان هذه المرة من نصيب فريق اتحاد الصحافة السياحي، وبدعوة من تتبع المسيرة لتنظيم الرحلات لاكتشاف المنطقة، حيث توجه الفريق الجمعة الماضية لزيارة موقع سياحي بعيد عن الأنظار رغم كل ما به من مناظر طبيعية خلابة ومنحدرات وتجويفات صخرية وبحيرات وسط تكتلات صخرية.



وادي العجائب وبحيرة النسر :

ويقع وادي العجائب إلى الشمال الغربي من منطقة الرياض ويبعد عنها بنحو 80 كم، وبه مناطق مرتفعة تصل إلى 800 متر، ويمتاز بكثرة التجويفات الصخرية والمغارات والبرك المائية والتي تشكلت من الطبيعة على مر الزمان.

كما يمتاز وادي العجائب بكثرة الأشجار والمنحدرات الخطيرة في بعض أجزائه.

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وبحسب مدير تتبع المسيرة لتنظيم الرحلات بدر الهاجري، فإن المكان أصبح منذ فترة وجيزة مقصدًا للسياح الأجانب بشكل دائم، وأن أكثر ما يستفسر عنه الزوار هو عدم الاهتمام بهذه الأماكن، بالإضافة لعدم توفر الخدمات، وكذلك انزعاجهم من بعض التصرفات من بعض الشباب أثناء رحلاتهم البرية للمكان إذا يقومون برمي المخالفات في كل مكان وفي البرك المائية الموجودة بالوادي.

وأكد الهاجري أن جهودهم الحالية مركزة على جعل المنطقة حاليًّا من أجمل الأماكن السياحية في ظل الاهتمام الذي تجده السياحة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير السياحة أحمد الخطيب.

من جهته، أوضح سفر العتيبي رئيس فريق اتحاد الصحافة أن الفريق يهدف من خلال زيارته للأماكن السياحية والتراثية بالمملكة إلى إبراز تلك الأماكن إعلاميًّا من خلال تسليط الضوء عليها في كافة وسائل الإعلام؛ مما يجعلها من الأماكن التي يستهدف السياح من داخل المملكة وخارجها زيارتها والاطلاع عليها وعلى المعالم السياحية والتراثية فيها.