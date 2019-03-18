الان تتابع إحباط تهريب 500 كجم من مادة “التنباك” المخدر في تبوك (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضبطت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الشؤون الصحية وإدارة الضبط الميداني منزلين لإعداد وتصنيع مادة التنباك. وأعلنت الامانة مصادرة مايزيد على 500 كجم من مادة “التنباك” والمواد الأولية والأواني المستخدمة في إعداد تلك المادة وإيقاف عدد من العمالة المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة.

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