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الان تتابع إحباط تهريب ما يقرب من مليوني حبة مخدرة في الرياض وجدة والان مع التفاصيل
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أعلنت مديرية مكافحة المخدرات على حسابھا في وسائل التواصل الاجتماعي “تویتر”، عن إحباط تھریب كمیة من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠)
حبة، والقبض على المتورطین فیھا بالریاض وجدة.
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