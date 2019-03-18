الان تتابع إحباط تهريب ما يقرب من مليوني حبة مخدرة في الرياض وجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:25 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت مديرية مكافحة المخدرات على حسابھا في وسائل التواصل الاجتماعي “تویتر”، عن إحباط تھریب كمیة من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠)

حبة، والقبض على المتورطین فیھا بالریاض وجدة.

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