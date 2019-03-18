الان تتابع رونالدو في انتظار “إجراء تأديبي” بسبب “احتفال بذيء” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو سيواجه جلسة استماع، يوم الخميس المقبل، بسبب “تصرف غير لائق” خلال مباراة إياب دور 16 أمام أتلتكو مديد.
ويواجه رونالدو إجراء تأديبيا بسبب احتفاله عقب تسجيله لأحد أهدافه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.
وأصدر رونالدو إشارة مشابهة لتلك التي قام بها دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أثناء احتفاله بهدف التقدم لفريقه في مباراة الذهاب بأن استدار باتجاه الجماهير ووضع يديه على سرواله، في احتفال اعتبر “بذيئا”.
وجرى تغريم سيميوني مبلغ 20 ألف يورو (22708 دولار) بسبب الواقعة لكن لم يتم إيقافه عن إدارة مباراة الإياب.
ومن المقرر أن تتخذ الهيئة القارية قرارها بشأن رونالدو في 21 مارس، علما بأن فريقه سيلاقي أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي في 10 أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو في انتظار “إجراء تأديبي” بسبب “احتفال بذيء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.