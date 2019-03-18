رابط موقع بوابة أبشر خدمات عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

بوابة أبشر خدمات هي البوابة التي أطلقتها الحكومة السعودية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية وهي البوابة التي توفر عن طريقها الحكومة السعودية إمكانية استعراض الكثير من الخدمات المُختلفة والتي يتم تقديمها عبر ” بوابة أبشر خدمات” والتي منها نذكر مايلي الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق بوابة أبشر برقم الهوية السعودية أو الإقامة وكذلك خدمة التأمين الصحي وخدمات الجوازات وتجديد الإقامة واستخراج بدل فاقد للعديد من الخدمات السعودية ليس هذا فحسب فيتم إتاحة إمكانية معرفة تفاصيل المُخالفات المُختلفة وكذلك صلاحية المركبة للتامين وحجز موعد في وحدات المرور المُختلفة. هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يتم تقديمها عبر “بوابة أبشر خدمات” وهو ما تستعرضه فيما بعد.

بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا ويُمكن استعراض الخدمات المُختلفة التي يتم تقديمها عبر موقع وزارة الداخلية السعودية تحت مُسمى بوابة أبشر خدمات من خلال زيارة (موقع وزارة الداخلية السعودية – بوابة أبشر) والتي كما ذكرنا أنها تُتيح العديد من الخدمات مثل خدمات الأحوال المدنية – وخدمات الجوازات وخدمات المرور السعودية وغيرها من الخدمات المُختلفة.

خدمات بوابة أبشر الإلكترونية موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وتُتيح بوابة أبشر الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات لكافة المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين ويتم تقديم تلك الخدمات عن طريق تسجيل الدخول لموقع بوابة أبشر بإستخدام رقم الهوية أو بطاقة الإقامة والتي سنستعرضها سويا

الاستعلام عن التأمين الصحي

خدمة بياناتي

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

الإستعلام عن أحقية القيام بالحج

خدمة تقدير

خدمات الأحوال المدنية

خدمات الجوازات السعودية

خدمات المرور السعودية – والتي يمكنكم الإطلاع على الكثير بشأنها عبر زيارة الرابط التالي: ( خدمات المرور عن طريق بوابة أبشر برقم الهوية السعودية أو الإقامة )

الاستعلامات الإلكترونية بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وتتضمن بوابة أبشر للخدمات عبر موقع وزارة الداخلية السعودية تبويب خاص بالإستعلامات الإلكترونية العديد من الأمور والخدمات والتي منها

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هذا كان بشأن الإستعلامات الإلكترونية لـ بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

الخدمات الإلكترونية بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وفيما يلي وبعد ان استعرضنا تبويب الاستعلامات الالكترونية عبر بوابة أبشر وموقع وزارة الداخلية السعودية الآن نستعرض تبويب الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن التأمين الصحي

خدمة بياناتي

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

الإستعلام عن أحقية القيام بالحج

حجز موعد

خدمة تقدير

هذا ولا تنحصر خدمات بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودية على الخدمات المذكورة عاليه بل هناك خدمات أخرى تشمل خدمات الإمارات المُختلفة في المملكة العربية السعودية وغيرها من خدمات الأحوال المدنية والجوازات و خدمات الوافدين والمواطنين والتي يمكننا إستعراضها سويا فيما بعد هذا بعد أن أتاحت بوابة أبشر نسخة تجريبية من “أبشر أعمال” و “أبشر أفراد” عبر بوابة أبشر .