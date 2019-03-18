نتائج قياس الورقي e-services : استعلام درجات القدرات وكفايات بالسجل المدني

استعلام نتائج قياس الورقي من بوابة قياس للنتائج e-services لاختبارات عام 1440، وذلك للتعرف على درجات القدرات العامة لمن خاض الاختبار في الفترة الأولى، بعد تحديد موعد استعلام نتائج القدرات الفترة الثانية للاختبارات التي أُجريت خلال شهر يناير 2019 وتم بالفعل فتح رابط موقع المركز الوطني للقياس بوابة النتائج الإلكترونية للدخول ببيانات المستخدم، للاستعلام عن نتيجة اختبار قياس القدرات العامة بالسجل المدني وكلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم على موقع قياس.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العامة، كان هو الشاغل ولا يزال للكثير من الطلاب والطالبات ومن يحق لهم دخول الاختبار، وذلك بعد نشر رابط بوابة قياس للنتائج ودعوة المختبرين للتعرف على درجات القدرات العامة للفترة الأولى، من خلال رابط نتائج قياس الورقي e-services وهناك بعض الطرق التي قد تساعدكم للحصول على درجات قياس .

رابط نتائج قياس الروقي

الاستعلام عن نتائج القياس للعام 1440 من خلال رابط نتائج قياس الورقي للاختبارات الورقية التعلمية أو المهنية و اللغوية والتي يعلن عنها المركز وفق مواعيد التسجيل بها، وبعد تسجيل الدخول للمستخدم وفتح ملف قياس والحصول على كلمة المرور وهي رقم الاشتراك في الاختبار، واسم المستخدم وغالبا ما يكون السجل المدني، يتم الدخول على ملف المختبر على رابط بوابة قياس للخدمات الإلكترونية، والتوجه إلى نتائج الاختبارات واختيار اسم الاختبار المستعلم عن درجاته، وليكن على سبيل المثال استعلام عن نتائج القدرات العامة 1440.

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نتائج اختبار القدرات العامة

ظهرت اليوم الإثنين 27 صفر نتائج الفترة الأولى من اختبار القدرات العامة الورقية، ومن خلال رابط نتائج قياس الورقي المرفق بعالية يومن معرفة درجة القدرات، وترتيب الطالب بالنسبة للمختبرين، واختبارات القدرات العامة ليس به درجة نجاح أو درجة رسوب، ويتم احتساب مجموع درجات القدرات من مائة درجة.

نتائج قياس كفايات 1440

تعلن نتائج اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس الموافق 3-1-2019 عبر رابط موقع قياس للنتائج برقم الهوية أو رقم السجل المدني.

نتائج قياس القدرات

أعلن مركز قياس نتائج اختبار القدرات الفترة الثانية، ويمكن استخراج درجات القدرات بالسجل المدني وكلمة المرور فور تسجيل الدخول لموقع قياس .