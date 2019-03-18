شكرا لقرائتكم خبر عن ألفي عملية جراحية للأنف والأذن في «سعود الطبية».. سنوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، عن إجراء أكثر من ألفين عملية جراحية سنوياً، حسبما ذكر رئيس القسم الدكتور بندر القحطاني.

Advertisements

وأوضح القحطاني، أن تلك الأرقام تشتمل على عمليات اللوز واللحميات للكبار والأطفال، وعمليات تعديل الحاجز الأنفي، وكذلك الالتهابات الفطرية، وعمليات الأذن بمجملها، ومنها ترقيع الطبلة، كما أن القسم يعالج حالات تسوس الأذن.

وأشار إلى أن القسم سعى منذ عام 2014 في منظومته الجديدة نحو التخصص الدقيق؛ وذلك بإنشاء خمس وحدات تخصصية تتمثل في وحدة الجيوب الأنفية وقاعة الجمجمة، ووحدة تجميل الوجه والجراحة التجميلية في الأنف، ووحدة أورام الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، ووحدة زراعة القوقعة الإلكترونية والأذن الصناعية، والمعينات العظمية للأطفال والكبار.

وأفاد الدكتور القحطاني، بأن أكثر من 22 ألف مراجع ومراجعة مستفيد سنوياً من خدمات عيادات الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات، حيث يحتوي القسم على خمس غرف عمليات في المستشفى العام، وأربعة غرف عمليات في مستشفى الأطفال، وستة عيادات في مبنى العيادات الخارجية، بجانب خمس عيادات لمعالجة السمعية اللفظية ما بعد زراعة القوقعة، وثلاث عيادات في مستشفى الأطفال.