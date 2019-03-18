شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة تفتتح «مسارات» لتنمية مهارات سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (المدينة المنورة)

افتتح مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم (الاثنين)، في مركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات، الملتقى الأول لتنمية مهارات سوق العمل لطلاب وطالبات الجامعة «مسارات»، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه عمادة التطوير والجودة خلال المدة من 11-13 رجب، بمشاركة 9 قطاعات حكومية وأهلية.

وألقى الدكتور نقادي كلمة قال فيها: «إن الجامعة تسعى من خلال الملتقى إلى تحقيق المواءمة بين مستوى المخرجات التي تقدمها للمجتمع، وبين الاحتياجات المتطورة والمتجددة لسوق العمل والارتقاء بنوعية الخريجين، والاستجابة لمتطلبات التطور المعاصرة انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية بين الجامعة وقطاع الأعمال، ورفع درجة التفاعل والتكامل في المجتمع».

وأكد مدير الجامعة، أن دور الجامعة لا يتوقف عند التعليم فقط، بل يتضمن التأهيل والتدريب والعناية بتحقيق المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لإعداد جيل يُسهم في خدمة وطنه ومجتمعه، مشيداً بتفاعل أبناء وبنات الجامعة مع البرامج المهارية والتدريبية التي تنفذها وكالة الشؤون التعليمية ووكالة التطوير والجودة.

Advertisements

بدوره، استعرض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وكيل التطوير والجودة المكلف الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، أبرز المهارات التي تم تحديدها بعد الاستعانة بخبرات وتجارب محلية وخارجية، ويتم العمل على تنفيذها من خلال 6 آليات تشمل برامج ريادة الأعمال، ومشروع السنة التحضرية، وبناء مخرجات التعليم والتعلم، وتنمية المهارات القيادية، موضحاً أن أكثر من 6 آلاف طالباً وطالبة اشتركوا في مبادرة السجل المهاري التي تم إطلاقها قبل عامين، مما يؤكد تفاعل أبناء الجامعة مع البرامج المهارية.

في حين ذكر عميد التطوير والجودة الدكتور سعد بن مبارك الرمثي، أن الملتقى الذي يُقام للمرة الأولى في الجامعة يشتمل على ندوات وأوراق عمل وورش تدريبية ومعرض مصاحب، بجانب عرض فرص وظيفية وتدريبية وتوقيع عقود لدعم مشاريع الطلاب والطالبات الريادية.

من جانب أخر، شهد الملتقى توقيع مذكرة تعاون بين جامعة بيشة ومصرف الراجحي لتعزيز البرامج المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل لطلاب وطالبات الجامعة، ومثَّل الجامعة في التوقيع وكيل الشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، فيما مثَّل المصرف مدير أول إقليمي موارد بشرية أمين بن سعد القحطاني.

كما قدَّم مستشار التطوير المهني الدكتور ياسر عبدالكريم بكار محاضرة ضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى بعنوان: «ستة أمور.. أفعلها وستطرق الشركات بابك»، وعُقدت ندوة شارك فيها ممثلون من عدة جهات حكومية.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرَّم مدير جامعة بيشة القطاعات المشاركة وهي، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية محافظة بيشة، وإدارة التعليم بمحافظة بيشة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصرف الراجحي.