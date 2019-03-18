، جازان.. تلف إطار حافلة يمنع نقل طلاب لمدارسهم لليوم الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أولياء الأمور طالبوا بإيجاد بديل.. و"عطيف": ستعود لعملها غداً

أكد عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة عكاشة بن محصن الابتدائية بأبي الكزم والتي تقع ضمن نطاق إشراف العارضة أن أبناءهم توقفوا عن الدراسة لليوم الثاني على التوالي بسبب توقف الحافلة وتعذر القائمين عليها بوجود عطل في الإطار، مناشدين بإيجاد بديل.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"الخليج 365": إن الجهة المعنية في تعليم جازان قامت بالتواصل مع الشركة المتعهدة حول هذا الأمر ووفقاً للشركة فسوف تعود حافلة النقل لعملها غداً بمشيئة الله بعد صيانتها.

وتابع: تعليم جازان يقوم بإجراءاته الإدارية في مثل هذه الحالات لضمان إيصال الخدمة وما يتعلق بها وفقاً لشروط النقل المدرسي المعمول بها نظاماً.