محمد بن مسعود - الدمام - المديرية أشارت إلى القبض على المتهمين المتورطين في محاولة تهريبها تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة وقبض على المتورطين فيها بالرياض وجدة. وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ"تويتر": تم إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة، وقبض على المتورطين فيها بـ"الرياض" وجدة. "مكافحة المخدرات" تحبط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة بالرياض وجدة هادي العصيمي الخليج 365 2019-03-18 تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة وقبض على المتورطين فيها بالرياض وجدة. وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ"تويتر": تم إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة، وقبض على المتورطين فيها بـ"الرياض" وجدة. Advertisements 18 مارس 2019 - 11 رجب 1440 11:43 PM المديرية أشارت إلى القبض على المتهمين المتورطين في محاولة تهريبها المديرية أشارت إلى القبض على المتهمين المتورطين في محاولة تهريبها تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة وقبض على المتورطين فيها بالرياض وجدة. وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ"تويتر": تم إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة، وقبض على المتورطين فيها بـ"الرياض" وجدة. ، "مكافحة المخدرات" تحبط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة بالرياض وجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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