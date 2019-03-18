، "جامع العساف" بالشرائع يحتضن ندوة "جهود المملكة في القضاء على تمويل الإرهاب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج " السعودية أمن وعطاء"

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية، ندوة بعنوان "جهود المملكة في القضاء على تمويل الإرهاب"، وذلك في يوم الخميس المقبل بعد صلاة المغرب بجامع العساف بمخطط 10 بالشرائع.

وتأتي الندوة ضمن برنامج "السعودية أمن وعطاء" في إطار جهود المملكة لمحاربة التطرف ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، ويلقيها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري، وفضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي.

ويسر الفرع بمنطقة مكة المكرمة دعوة الجميع لحضور الندوة بجامع العساف بحي الشرايع بمكة ومأدبة العشاء في ضيافة ديوانية آل جارالله بجوار الجامع.