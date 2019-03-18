، الوليد بن طلال: أؤيد مكافحة الفساد.. ولستُ فاسدًا.. وهذه أسباب دفاعي عن العساف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن كل المحتجزين بـ"الريتز" كانوا يعامَلون باحترام.. وما أُشيع عن تعذيبهم كذب

قال الأمير الوليد بن طلال: "أنا ‏لستُ فاسدًا، وأؤيد بكل قوة حملة مكافحة الفساد التي قادها أخي الأمير محمد بن سلمان في عهد والدي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وليس كل من دخل الريتز فاسدًا بتصريح الحكومة والنائب العام.. وأعلنت من وسط الريتز دعم حملة مكافحة الفساد".

وتفصيلاً، أوضح الأمير الوليد بن طلال خلال حديثه لبرنامج في الصورة: أصبحت أحد عمداء "الريتز"، واسمه أصبح مقترنًا باسمي، ‏ودافعت عن إبراهيم العساف؛ لأنني أوقن ببراءته، وليس لأنه نسيبي.

وأضاف: المعاملة في "الريتز" كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدَّرين ومحترمين لأبعد الحدود، وكل ما أشيع عن موضوع التعذيب افتراء وكذب.

‏وتابع: دفنت موضوع "الريتز"، وأتقبل التعازي فيه. والسعودية على رأسي، والملك سلمان بقلبي، وولي العهد محمد بن سلمان بعيوني، والمواطن السعودي في عروقي.