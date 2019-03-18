، الأخضر السعودي تحت 23 عاماً يبدأ استعداداته للتصفيات الآسيوية في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مساء اليوم الاثنين استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، بتجمّع اللاعبين في مقر الإقامة بالرياض تحضيراً لمنافسات المجموعة "الرابعة" في التصفيات.

ويستضيف الأخضر مباريات مجموعته "الرابعة" على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، والتي تضم منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف.

وقد استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (23) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أيمن الخليف، وعبدالباسط هندي، وعبدالرحمن غريب، وعبدالله حسون (من النادي الأهلي)، وحسان التمبكتي، وعبدالله الحمدان، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وخالد السميري، وعون السلولي، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وحسين سالم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد (من نادي الفتح)، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وأيمن الحجيلي (من نادي الأنصار)، ومحمد الربيعي (من نادي الباطن)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، وحسين النخلي (من نادي الفيحاء)، وهارون كمارا (من نادي القادسية)، وعبدالرحمن اليامي (من نادي الهلال)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة).

ويدشّن الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد تمام السابعة مساءً، تحضيراً لأولى مبارياته في التصفيات يوم الجمعة المقبل أمام منتخب المالديف.