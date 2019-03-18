، "المري": الكثير من ملاك الهجن بقطر يتمنون المشاركة في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد فوزه وحصوله على المركز الأول في الشوط الأول لفئة "ثنايا بكار– عام"

أكد الشاعر محمد بن فطيس المري، المشارك في سباقات الهجن الختامية في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، والمقام في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والحاصل على المركز الأول في الشوط الأول لفئة "ثنايا بكار– عام" أن "الكثير من ملاك الهجن في قطر يتمنون المشاركة في هذا المهرجان الضخم، إضافة إلى وجود مضمرين قطريين على مستوى عالٍ ويملكون مطايا تنافس بقوة في السباق كانوا يمنون النفس بالمشاركة بين أهلهم وإخوانهم، ولكن النظام القطري حال دون ذلك".

وأضاف "المري": "المضمرون القطريون العاديون الذين يملكون مطايا تضرروا بشكل كبير؛ لأن الحكومة القطرية تدعم بشكل أقوى ملاك الهجن في حال حصلوا على المراكز الأولى، بينما المواطن القطري البسيط لا يُدعم من الحكومة في حال فوزه".

وشكر "ابن فطيس" كل القائمين على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والشكر موصول إلى الشيخ فهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، وقال: "مهرجان المؤسس يعد "نوماس عظيم" لكل المشاركين ونعده ثالث الأعياد، ولاسيما أن المشاركين يتزاورون فيما بينهم طيلة الأيام، وكأننا في رحلة برية لا تعوض بسبب الراحة التي نعيشها هنا، ولا نشعر بضغط المنافسة إطلاقًا".