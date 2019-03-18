، بعد 40 عامًا.. معلم أردني يعيد التقاط صورة مع طلابه بهروب جازان ،

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أعاد المعلم الأردني حسين الخطيب التقاط صورة مع عددٍ من طلابه الذين درسهم في تلك الفترة بقرية كروس العزيين بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وذلك بعد مضي أكثر من 40 عامًا على فراقه لهم.
وتفصيلاً، عاد المعلم "الخطيل" زيارة للمملكة وقصد منطقة جازان لزيارتها وكان متواصلاً مع أحد المواطنين وهو صديقه من زمن طويل والذي أعاده لواحد من المواقع التي أعادت الذكريات القديمة التي نشأت قبل العام 1400 للهجرة.
وكما أعاد المعلم لطلابه كرروا التقاط صورة جماعية قديمة لهم عندما كانوا مع معلمهم وهم في سن صغيرة، لكن الصورة التي التقطت أخيرًا لم تكن لتكتمل بسبب وفاة أحدهم قبل 25 عامًا وكذلك عدم وجود آخر مما أثار الحزن في نفوسهم على المتوفى.
وفي لمسة وفاء وعرفان أقامت إدارة المدرسة وعدد من طلابه مناسبة احتفاء وقدموا له العديد من الهدايا التذكارية تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له .
بعد 40 عامًا.. معلم أردني يعيد التقاط صورة مع طلابه بهروب جازانمحمد المواسي الخليج 365 2019-03-18
أعاد المعلم الأردني حسين الخطيب التقاط صورة مع عددٍ من طلابه الذين درسهم في تلك الفترة بقرية كروس العزيين بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وذلك بعد مضي أكثر من 40 عامًا على فراقه لهم.
وتفصيلاً، عاد المعلم "الخطيل" زيارة للمملكة وقصد منطقة جازان لزيارتها وكان متواصلاً مع أحد المواطنين وهو صديقه من زمن طويل والذي أعاده لواحد من المواقع التي أعادت الذكريات القديمة التي نشأت قبل العام 1400 للهجرة.
وكما أعاد المعلم لطلابه كرروا التقاط صورة جماعية قديمة لهم عندما كانوا مع معلمهم وهم في سن صغيرة، لكن الصورة التي التقطت أخيرًا لم تكن لتكتمل بسبب وفاة أحدهم قبل 25 عامًا وكذلك عدم وجود آخر مما أثار الحزن في نفوسهم على المتوفى.
وفي لمسة وفاء وعرفان أقامت إدارة المدرسة وعدد من طلابه مناسبة احتفاء وقدموا له العديد من الهدايا التذكارية تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له .
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
11:08 PM
الموت خطف أحدهم قبل 25 عامًا .. وإدارة المدرسة احتفت بعودته
أعاد المعلم الأردني حسين الخطيب التقاط صورة مع عددٍ من طلابه الذين درسهم في تلك الفترة بقرية كروس العزيين بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وذلك بعد مضي أكثر من 40 عامًا على فراقه لهم.
وتفصيلاً، عاد المعلم "الخطيل" زيارة للمملكة وقصد منطقة جازان لزيارتها وكان متواصلاً مع أحد المواطنين وهو صديقه من زمن طويل والذي أعاده لواحد من المواقع التي أعادت الذكريات القديمة التي نشأت قبل العام 1400 للهجرة.
وكما أعاد المعلم لطلابه كرروا التقاط صورة جماعية قديمة لهم عندما كانوا مع معلمهم وهم في سن صغيرة، لكن الصورة التي التقطت أخيرًا لم تكن لتكتمل بسبب وفاة أحدهم قبل 25 عامًا وكذلك عدم وجود آخر مما أثار الحزن في نفوسهم على المتوفى.
وفي لمسة وفاء وعرفان أقامت إدارة المدرسة وعدد من طلابه مناسبة احتفاء وقدموا له العديد من الهدايا التذكارية تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له .
، بعد 40 عامًا.. معلم أردني يعيد التقاط صورة مع طلابه بهروب جازان ،
المصدر : الخليج 365
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